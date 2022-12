Quanto ha pesato sull’Italia non avere un “Processo di Norimberga”? “Non c’entrano le pene | in Germania ebbe valore socio-politico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Il 20 novembre 1945 si aprì ail primo di vari processi in cui furono giudicati i crimini commessi dai gerarchi nazisti durante la seconda guerra mondiale e l’abominio della Shoah. La decisione di celebrare i processi fu presa da Stati Uniti, Gran Bretagna e Russia. Il Palazzo di Giustizia della città che fu la culla del partito nazista e del Terzo Reich per l’occasione fu ristrutturato per ampliare la copertura mediatica, sia con un’area per il pubblico sia con una sala stampa e furono aggiunte strumentazioni per la traduzione simultanea per accogliere corrispondenti provenienti da 23 diversi Paesi per un totale di 325 tra giornali, radio e agenzie di stampa. I processi diresero pubblici per la prima volta migliaia di documenti che testimoniavano l’efferatezza dei crimini del nazismo, nonostante molto fosse andato distrutto tra ...