Quando le prossime gare di biathlon? Calendario Hochfilzen | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo l’esordio stagionale a Kontiolahti (Finlandia), la Coppa del Mondo 2022-2023 disi sposterà a. Siggerà sulle nevi austriache dall’8 all’11 dicembre e lo spettacolo di certo non mancherà. Si inizierà giovedì 8 alle 14.10 con la sprint femminile e si concluderà domenica 11 dicembre con la staffetta femminile 4×6 km (alle 11.30) e la pursuit maschile (alle 14.15). Nel mezzo ci saranno la sprint maschile (invenerdì alle 13:45), la pursuit femminile (sabato alle 11:30) e la staffetta maschile 4×7,5 km (sabato alle 13:40)., Lisa Vittozzi: “Pettorale giallo dopo 3 anni: punto di partenza verso lesfide, ritrovato il tiro” Lesi potranno vedere in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2 e in diretta ...