Pelè | l’ospedale | “Condizioni stabili” E lui ringrazia i fan

(Di domenica 4 dicembre 2022) "Pelé continua il trattamento e il suo stato di salute è stabile. Ha avuto una buona risposta anche alle cure per l'infezione respiratoria, e non presenta alcun peggioramento nelle ultime 24 ore". Questo il bollettino dell'ospedale 'Albert Einstein' di San Paolo riguardo lefisiche di Pelé dopo la notizia diffusa dal quotidiano brasiliano 'Folha de Sao Paulo' secondo la quale Pelé non risponderebbe più alla chemioterapia e sarebbe stato trasferito nel reparto delle curve palliative.Il tre volte campione del mondo ha inoltre mandato un messaggio perre quanti hanno voluto esprimere un pensiero per lui: "Amici miei, voglio mantenere tutti calmi e positivi. Sono forte, con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Vogliore tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ...