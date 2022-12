L' Inghilterra conquista i quarti | Senegal battuto 3-0

Dopo un'altra chance sprecata da Kane, l'trova anche il raddoppio all'ultimo secondo disponibile prima del riposo, proprio grazie all'attaccante del Tottenham che chiude nel migliori dei ......è l', che nella cornice dell'Al Bayt Stadium travolge il Senegal per 3 - 0 . Nel match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 , la squadra di Southgatela ...Entrambe con tre reti, Francia e Inghilterra passano ai quarti di finale di Qatar 2022. Si incontreranno sabato sera ...Nonostante il Senegal sia in svantaggio contro l'Inghilterra per 3-0, la tifoseria di questa nazionale continua a ballare e danzare.