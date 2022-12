Costa Rica | Navas svela la sua decisione sul futuro

Termina il girone E del Mondiale di Qatar 2022 che vedeva scontrarsi Spagna, Germania, Giappone ee da questo gruppo viene fin qui la sorpresa del torneo. Il Giappone con due vittorie nelle due partite più difficili riesce a battere Germania e Spagna e strappa un pass per gli ottavi di ...... contro Spagna e Germania ha avuto solo il 17.7% e il 26.1% di possesso , mentre l'unica sconfitta contro laè arrivata in una partita in cui ha registrato il 56.8% di possesso. Il ...Blog Calciomercato.com: Termina il girone E del Mondiale di Qatar 2022 che vedeva scontrarsi Spagna, Germania, Giappone e Costa Rica e da questo gruppo viene fin qui la sorpresa del torneo.Nel match tra Costa Rica e Germania, non c'è stata solo la clamorosa eliminazione dei tedeschi che, nonostante la vittoria per 2-4 contro un coriaceo Costa ...