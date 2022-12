Calcio | Mondiali 2022 Olivier Giroud | “Il record è stupendo | ma io non voglio fermarmi”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) Non solo la stella Kylian Mbappé. La Francia campionessa in carica si affida aidianche sul veterano, che oggi è entrato nella storia del suo Paese come migliore marcatore di sempre, con la rete siglata alla Polonia (52ma della carriera). Superato Thierry Henry, ma il bomber del Milan non vuole fermarsi qui. Le sue dichiarazioni a TF1: “È fantastico, era un sogno da bambino poter battere Thierry Henry. È un immenso orgoglio ed è qualcosa di straordinario poterlo fare durante un Mondiale. Spero che continuerò a segnare ancora per andare il più lontano possibile”. Prosegue: “Il mio gol ci ha messo sulla buona strada in una partita complicata in cui abbiamo anche avuto delle flessioni e rischiato un po’, ma dopo siamo riusciti a segnare il secondo e il ...