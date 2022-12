la Repubblica

...diversamente abile ospeciale. Che rischiano di non inquadrare la situazione o di scivolare in un pietismo da evitare. La rivoluzione nelle parole può partire dall'informazione. Aè ......la vogliamo fortemente e dobbiamo andarcela a prendere - dice in conferenza il tecnico del... "E' undi grande sensibilità e professionalità. Ci sta che abbia qualche scoria ma si sta ... Cagliari, ragazzo disabile senza assistente a scuola non può andare in bagno. La mamma chiama i carabinieri Cagliari, ci sono alcuni giocatori della rosa allenata da mister Fabio Liverani che hanno ancora un basso impiego fino ad ora ...Oggi L’ALLENATORE FABIO PECCHIA: “TORNIAMO A CASA CON TANTE CERTEZZE” Parma Calcio 1913 (Ieri) - Cagliari, 3 dicembre 2022 – Le dichiarazioni dell’allenatore crociato Fabio Pecchia, rilasciate al term ...