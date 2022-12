Traffico Roma del 03-12-2022 ore 12 | 30

(Di sabato 3 dicembre 2022) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Sullo sfondo, la purtroppo ancora attualissima questione libica e la connessa, insanabile, piaga deldi migranti". Distribuito da Blue Penguin Film, 'Telling my son's land' si avvale del ...... mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di immissione sulla E45 per ilproveniente dalla SS318 (Perugia - Ancona) con direzione Perugia/. In alternativa sarà possibile immettersi ...Sono 42 gli esemplari protetti della Convenzione di Washinton, tra pesci tropicali di acqua salata, coralli e gamberetti, che sono stati intercettati all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci dal ...Piove già da ore su Roma. Molte le infrastrutture che stanno risentendo del maltempo, dai bus danneggiati, alle strade allagate con conseguente traffico in tilt: almeno 250 gli interventi, soltanto ...