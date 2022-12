Tra il banco di legno e il calamaio

(Di sabato 3 dicembre 2022) La scuola di una volta al Museo Etnografico del Friuli Continua l’ampliamento del percorso espositivo del Museo Etnografico del Friuli attraverso la creazione della nuova sala permanente dedicata all’istruzione scolastica regionale denominata . La scuola di una volta. La sala, inaugurata in mattinata, contiene i materiali virtuosamente donati dal maestro Gaetano Vinciguerra che nel corso degli ultimi anni ha condotto una meritoria opera di salvataggio degli oggetti più rappresentativi dell’istituzione scolastica in Friuli ed in particolare delle scuole urbane e rurali dell’area di Udine. Una eccezionale raccolta, frutto di una sistematica attenzione alla salvaguardia del patrimonio scolastico altrimenti destinato all’oblio. L’allestimento della sala permette un viaggio in un periodo della storia che segnò il passaggio di gestione delle scuole elementari dai comuni allo Stato. ...

