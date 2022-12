Tour de France 2024 | la cronometro di chiusura partirà da Montecarlo e arriverà a Nizza

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Questione di coincidenze e di orgazione. È notizia di un paio di giorni fa: ildenon si concluderà a Parigi, bensì a, in Costa Azzurra. I crismi dell’ufficialità sono arrivati dal direttore Christian Prudhomme, in un’intervista a L’Equipe. “Siamo tutti molto felici che i Giochi Olimpici si svolgano in Francia e a Parigi. È fantastico per tutti, lo sportse e non solo. Ma era del tutto impossibile arrivare con ila Parigi, le forze di polizia e della gendarmeria avranno già un sovraccarico di lavoro senza aggiungerne altro. Nel prendere questa decisione ci ha guidato il buon senso. La Costa Azzurra ci offrirà uno scenario eccezionale dal punto di vista paesaggistico, non dimentichiamo che è il luogo più conosciuto dagli stranieri ...