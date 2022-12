ilGiornale.it

... è stata inclusa fra le tecnologie chiave in alcune proposte progettuali per la protezione dalCBRNe (, Biologico, Radiologico, Nucleare ed esplosivi), una delle quali è stata ...... visto che lo si vorrebbe vedere sorgere in una delle aree a più elevatosismico del ...- fisiche, ecologiche, naturalistiche e paesaggistiche) si è limitato ad escludere alcune opzioni ... "Rischio chimico": focacce ritirate dai supermercati, ecco quali sono Richiamo sul sito Salute.gov: ritirato lotto dei Mitili Spagna di Effelle Pesca a causa di un rischio microbiologico ...Il predominio della Cina, la battaglia energetica con la Russia, la strategia aggressiva dell'America. Una triplice morsa per il tessuto produttivo europeo, ...