Retro-Recensione Crisis Core | Final Fantasy VII | un salto nel passato | in attesa del futuro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Indi Reunion, abbiamo rispolverato la nostra PSP per rimettere mano aVII e scrivere questa sorta di: sarà l’avvio di un nuovo format, o solo l’occasione per parlarvi di un prequel pregno di fanservice? Chi lo sa… Quando fu annunciata la prima parte di quel che ai tempi pensavamo fosse un vero e proprio Remake (nel senso letterale del termine) diVII, che vi scrive pensò subito una sola cosa: “oddio, pensa che bello se lo fanno pure con”. Un pensiero nato spontaneamente, ma che subito si è rivelata un’ovvia realtà: conoscendo Square Enix, era normale che un momento del genere sarebbe arrivato. Non ci aspettavamo chissà che ...

