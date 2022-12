Luci e ombre sul difficile viaggio dal device al frigorifero

Leggi su linkiesta

(Di sabato 3 dicembre 2022) Non solo colmare un’esigenza legata al momento storico, ma andare incontro a nuovi bisogni e a nuovi modelli di spesa, anche duraturi. Aiutare le persone a mangiare sano e sostenibile e a rispettare i cicli naturali della natura e la biodiversità. Sembra questo il segreto del successo di molte startup e aziende della spesa online, realtà economicamente dinamiche che tuttavia non riescono a raggiunge la grande distribuzione e arrivano a coprire per adesso solo il Nord Italia e al massimo il Lazio. Come è emerso anche dal rapporto 2022 di McKinsey sullo stato della vendita al dettaglio in Nord America, le realtà di medie dimensioni e regionali possono assumere un ruolo di primo piano e trovare una nicchia di consumatori da conservare nel tempo. Il target di questo tipo di aziende infatti è preciso: persone con a cuore l’ecosostenibilità e l’attenzione allo spreco, che in Italia sono ...