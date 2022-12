Il presidente del 118 al Governo | “Siamo in ginocchio | intervenire ora”

Leggi su italiasera

"Il 118 è in, allo stremo. Non c'è più tempo. Il sistema dell'emergenza urgenza territoriale è prioritario nella programmazione sanitaria, che non può non considerarne la centralità e la capacità di rispondere con immediatezza e appropriatezza ai bisogni di salute di 60 milioni di cittadini. E' necessario potenziarlo e questo deve tradursi in una maggiore capacità di finanziamento: se la coperta è corta, in un sistema finito di risorse, si dovrà sacrificare qualcos'altro, che non può essere per l'ennesiva volta il mondo delle acuzie e l'emergenza territoriale, che in 30 anni non ha ricevuto nulla". Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Mario Balzanelli,della Sis 118, che rilancia l'allarme sulle condizioni in cui versa l'emergenza-urgenza territoriale e chiede un intervento urgente al: