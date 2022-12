Cubare | il significato del verbo utilizzato da Giorgia Meloni

Leggi su screenworld

(Di sabato 3 dicembre 2022) Durante la conferenza stampa per discutere della manovra economica,hapiù volte ilma ilpotrebbe non essere chiaro a tutti, soprattutto nell’accezione emersa dal discorso della premier italiana. “È una manovra che cuba complessivamente 35 miliardi di euro“, “I provvedimenti per la famiglia cubano quasi un miliardo e mezzo di euro“, “La misura sul reddito di cittadinanza cuba 734 milioni di euro“: sono questi i passaggi della recente conferenza stampa diche hanno spinto diverse persone a chiedersi: ma cosa intende con questo“? Innanzitutto, riguardo ai vari usi nella lingua italiana, “cubo” rimanda a tutte quelle parole che implicano un ...