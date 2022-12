Calcio | Mondiali 2022 | Neymar è tornato ad allenarsi col pallone Il punto sugli infortunati dei verdeoro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il ko subito contro il Camerun è già alle spalle: il Brasile di Tite guarda agli ottavi di finale deididi Qatar, momento nel quale dovrà affrontare, in una sfida da dentro o fuori, la Corea del Sud. Dal ritiro dei cinque volte iridati, arriva una notizia importante:tornerà, già da oggi, adcolcercando di essere a disposizione, almeno per la panchina, nel duello contro gli asiatici. Cosi, in conferenza stampa, si è espresso il medico della nazionale Rodrigo Lasmar sudamericana: “e Alex Sandro riprenderanno a lavorare colda sabato: è importante osservare come reagiranno. A seconda di come andranno i prossimi due giorni, capiremo se saranno in condizione o meno”. Poi il responsabile ...

