Boccia | “Accelerare transizione digitale | su Pos grave errore del governo”

(Di sabato 3 dicembre 2022) PESCARA – “Nel 2020, quando con ilConte 2 negoziammo e ottenemmo dall’Europa i 209 miliardi del PNRR, tra gli obiettivi da raggiungere per avere le risorse c’era la. Durante la pandemia Covid, infatti, il divariotra le diverse aree del Paese era stato sempre più evidente, a scapito ovviamente delle Regioni del sud rispetto al nord e delle aree interne e di montagna rispetto alle aree più sviluppate. Oggi, dopo due anni, gli obiettivi del PNRR legati allasono un miraggio e con ritardi notevoli su banda larga e aree grigie. Noi vigileremo in Parlamento affinché gli obiettivi vengano centrati e, soprattutto, che siano mantenute le priorità: sud, aree interne e aree di montagna. Anche se questodi destra ...

Agenzia ANSA

Gli 'esterno' hanno sottolineato, tra l'altro, 'l'imperativo dila transizione ... Pichetto Fratinil piano Ue insieme a 14 Paesi Economisti e capitani d'industria hanno suggerito di '...... oute Sarao, in campo Forchignone e Ferrara. La partita si avvia alla conclusione, i ritmi vengono abbassati saggiamente dal Catania, mentre l'Acireale non ha la forza di. Al ... Pnrr: Boccia, accelerare la transizione digitale - Italia digitale PESCARA - "Nel 2020, quando con il governo Conte 2 negoziammo e ottenemmo dall'Europa i 209 miliardi del PNRR, tra gli obiettivi da raggiungere per avere ...L'Aquila. "Nel 2020, quando con il governo Conte 2 negoziammo e ottenemmo dall'Europa i 209 miliardi del Pnrr, tra gli ...