Anche in campo Tyler Adams si prende cura degli altri

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 3 dicembre 2022) C’è una cosa cheha dovuto imparare alla svelta. Ed èrsi. Ha iniziato fin da piccolo, quando viveva da solo con sua madre Melissa a Wappinger Falls, un agglomerato di casette dai mattoncini rossi a un centinaio di chilometri da New York. Per mettere insieme i soldi necessari per la spesa e le bollette sua mamma faceva due lavori. E ogni tanto, quando tornava a casa, si lasciava andare a un pianto disperato e liberatorio. Allorale si avvicinava, la abbracciava e le ripeteva di non aver paura, perché tutto si sarebbe aggiustato. Il calcio era entrato in casa sua praticamente subito. Suo zio era un tipo fissato per i Rangers Glasgow. Tanto che aveva chiamato in suo cane Ranger e lo aveva addestrato ad abbaiare ogni volta che ...