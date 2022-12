XFactor 2022 | le pagelle della semifinale | gli Omini fatti fuori dagli ominidi | Fedez bersaglio mobile | c' è la tigre Beatrice Quinta

La sintesi estrema di questa semifinale di: la manche di duetti forse più scadente di sempre, un'eliminazione ingiusta, la vendetta di Tutanrkomi nei confronti di un Fedez versione Roger Moore (bersaglio mobile, per i non cinefili)...Newsic Friday Vol. 48 -è tempo per la nuova musica del venerdì. Prima settimana di dicembre. Come al solito una ... Dadà - Voto 6,75 - Oltrec'è vita. Poco capita nel contenitore televisivo.Beatrice Quinta, LINDA, SANTI FRANCESI, Tropea: ecco i finalisti di X Factor 2022, proclamati dopo l’appassionante e assai tirata semifinale di ...Simon Cowell, il “papà” di X Factor e America’s got Talent, è tornato in video preoccupando non poco i fan. Il produttore è infatti apparso in una clip promozionale per la nuova stagione di Britain’s ...