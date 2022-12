Vertice Biden-Macron - Segnali di distensione anche per le auto elettriche

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 dicembre 2022)ditra Usa ed Europa, dopo una fase in cui sono prevalsi i malumori: iltra il presidente americano Joee quello francese Emmanuelha portato a una dichiarazione congiunta, nella quale si ribadisce come la transizione verso l'utilizzo più ecocompatibile dell'energia sia un obbiettivo comune. Questo, però, secondo le parole dinon significa che il piano americano, che stanzia ingenti risorse per le aziende nazionali nei settori delle rinnovabili e dell'alta tecnologia e che è stato accusato da Bruxelles di offrire notevoli vantaggi competitivi alle imprese americane, non sia esente da imperfezioni correggibili. Ci sono, insomma, margini per una revisione dei meccanismi, per esempio ampliando agli alleati più fedeli le esenzioni già previste ...