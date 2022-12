Ucraina | dagli Usa spiragli di dialogo Tajani | «È tempo di lavorare ad una pace giusta»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le novità sono grosse arrivano entrambe dal vertice franco-americano di ieri: Biden si dice disposto ad incontrare Putin se «mostra segnali di voler cessare la guerra»; Macron organizza per il prossimo 13 dicembre una conferenza sull’, che potrebbe diventare la sede per passare dalle parole ai fatti. Uno scenario che riscuote particolare attenzione nel nostro Paese. «L’Italia è molto interessata e sosterrà ogni iniziativa politica e diplomatica che possa portare a unaper l’», dice infatti il ministro degli Esteri Antonioin un’intervista a Repubblica. Cosìa Repubblica La palla è ora nella metà campo di Putin. Dipenderà da lui accettare o far cadere la disponibilità dell’America e dell’intero Occidente a riprendere il bandolo della matassa. ...

... l'aiuto che stiamo dando in questi giorni serve a difendere le infrastrutture civili ucraini... "Ogni giorno si lavora per avviare un tavolo di pace fra Russia ee ogni giorno ......artificieri. Da Odessa, dove si trovava ieri in visita, la ministra ha dichiarato che la ricezione di questi pacchi non cambierà l'impegno del governo spagnolo nei confronti dell'. Il ... Kiev: i soldati ucraini morti sono 13mila. Zelensky, via le organizzazioni religiose legate a Mosca - L'enorme deflagrazione del nuovo missile russo "di difesa" - L'enorme deflagrazione del nuovo missile russo "di difesa" La bozza del decreto legge contenente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi ... militari in favore delle Autorità governative dell’Ucraina”.La guerra tra Russia e Ucraina è arrivata al suo 282esimo giorno: gli aggiornamenti in tempo reale di venerdì 2 dicembre ...