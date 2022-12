Strategie di turismo esperienziale per le aree interne | l’Associazione Comunemente a Caserta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi è tenuto nei giorni 1 e 2 Dicembre, presso il meraviglioso Real Sito di Carditello (CE), un interessante panel tematico sul tema: “diper le”. L’incontro è nato sotto l’egida della Regione Campania, del Ministero della Cultura e dell’Università degli Studi di Napoli e ha coinvolto le Istituzioni a diversi livelli, il Mondo dell’imprenditoria, ammortizzatori sociali e società civile. I lavori hanno definito le possibili nuove strade da intraprendere per fare si che si possano aprire scenari di concreto rilancio per l’economia della regione ma anche per la tutela delle sue bellezze storiche e culturali nonché dei suoi prodotti d’eccellenza.Tra gli interventi da segnalare quello relativo alle linee programmatiche sviluppato da ...

