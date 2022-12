Rugani verso la Sampdoria | Pavlovic al suo posto

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La Juventus starebbe pensando alla cessione di Daniele, su cui lasi sarebbe mossa. Al suoarriverebbeDanieleè uno dei possibili partenti per la Juventus nella prossima finestra invernale di calciomercato. Il difensore classe ’94, infatti, potrebbe lasciare Torino già da gennaio per accasarsi altrove. Nelle scorse settimane vi L'articolo

O almeno cerca di farlo con Cherubini che è rimasto al proprio posto e con Allegri che avrà l'arduo compito di traghettare la squadraporti sicuri. Non sarà facile per nulla per il livornese, ...... simbolo delle protesta contro la repressione esercitata dal governo del Qatarchi appartiene ... La prima partita è in programma mercoledì contro il Canada, quindi Marocco e. Tutte partite ...La Juventus sembra stia lavorando sul sostituto di Rugani; il possibile sostituto è un difensore di assoluto livello.Durante il tg Sportmediaset, Claudio Raimondi ha fatto il punto sul mercato della Juventus. "Rugani potrebbe finire sul mercato, la Juventus è interessata a Pavlovic. Servono almeno ...