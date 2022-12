(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono ritenuti componenti della baby gang che la notte di giovedì scorso hato ildididella Tangenziale di Napoli, i due giovani individuati dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Stradale “Campania-Basilicata“: si tratta di un ragazzo da qualche mese maggiorenne, nei confronti del quale è stato emesso un decreto di, e di un complice che è stato inveceto. Entrambi sono accusati dipluriaggravata e porto illegale di arma da sparo. Il diciotteenne è indagato anche per il furto di una moto Benelli messo a segno dieci giorni fa in via Mergellina, a Napoli. Ieri l’autorità giudiziaria ha convalidato ilper il maggiorenne e ...

anteprima24.it

... in poche ore, di cristallizzare le fasi di unaavvenuta, nella notte di giovedì scorso, ai danni deldi un'area di servizio ubicata in Tangenziale, ad opera di una babygang. I ...Ma non aveva fatto i conti con il sangue freddo deldel locale, di origine cinese. Stando ... Lo stesso modo di agire descritto, due giorni dopo, dalle vittime dei suoi tentativi diin ... Rapina al gestore di un'area di servizio: un fermo e una denuncia Sono ritenuti componenti della baby gang che la notte di giovedì scorso ha rapinato il gestore di un'area di servizio della Tangenziale di Napoli, i due giovani individuati dagli agenti della Squadra ...Da quello che si è appreso, verso le ore 18 due uomini incappucciati e con in mano un taglierino, sono giunti negli uffici adiacenti le colonnine di benzina ...