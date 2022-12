Ragazzo morto a Padova | i figli devono essere liberi di realizzarsi per se stessi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dieci anni or sono ho avuto a colloquio undi 26 anni che aveva raccontato ai genitori e agli amici dialla fine del percorso di ingegneria, mentre in realtà era rimasto bloccato nei primi anni ripetendo diverse volte gli esami di analisi matematica. Si vergognava tremendamente e aveva timore delle conseguenze sulla sua immagine sociale tra gli amici. Aveva pensato anche al suicidio e, spaventato da questi pensieri, ne aveva parlato col medico di famiglia che me lo aveva inviato. Ho rivisto recentemente questo, che ha poi confessato tutto ai genitori e ora lavora con soddisfazione come programmatore in una società di informatica, perché si è sposato e mi è venuto a trovare prima delle nozze per salutarmi. Ho seguito poi per parecchi anni la sorella di unche purtroppo si è suicidato per ...