Pnrr | task force Ue | ottimisti su esborso terza rata

... siamo abbastanza ottimisti che la terza richiesta possa essere portata a termine in tempo": lo ha detto il vice capo dellaforce Ue, Declan Costello, all'evento annuale sul. . 2 dicembre ...La priorità è che "il nuovo governo continui con l'implementazione del Piano", ha detto invece Eric Von Breska, direttore dellaforce Ripresa e resilienza della commissione Europea, rispondendo ... Pnrr: task force Ue, su Repower Eu non ci sarà estensione - Ultima Ora A Roma, all'evento annuale sul Piano nazionale di ripresa e resilienza con la task force da Bruxelles, l'Italia resta un'osservata speciale. L'allarme sui possibili ritardi lanciati da esponenti del ...La task force dei tecnici della Commissione europea sul Pnrr è già da qualche giorno a Roma, impegnata in una serie di incontri per fare il punto sullo stato di attuazione delle misure messe in agenda ...