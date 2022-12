Migliori app per allenarsi a casa con programmi personalizzati

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Le continue restrizioni cui siamo sottoposti a causa dell'emergenza sanitaria in corso stanno cambiando profondamente il nostro approccio al fitness, che si sta sviluppando in una versione sempre più "linga" anche grazie al supporto della tecnologia. Essa, infatti, viene in nostro aiuto con una grande varietà di App, gratuite e non, dedicate al Fitnessed allo Yoga. In questo articolo vi parleremo delleApp dedicate allo sport sottolineando quanto sia importante, nella nostra scelta, essere consapevoli dei contenuti e dei servizi che ognuna ci offre. LEGGI ANCHE:App per monitorare allenamenti, sport e fitnessApp Fitness e Yoga gratuite 1) Adidas Training: disponibile in 15 lingue diverse, l'App spazia i suoi allenamenti dai workout ad oltre 280 esercizi da svolgere in tranquillità a ...