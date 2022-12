LIVE Sci alpino | Discesa Lake Louise 2022 in DIRETTA | Sofia Goggia in testa | aspettando Ortlieb e Stuhec

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLADI20.54 Raedler in lizza per la top5! 0.97 di ritardo al quarto rilevamento! 20.53 Partita l’austriaca Ariane Raedler con il pettorale n.23. 20.51è vicina al podio, ma per la vittoria restano due spauracchi importanti. L’austriaca Ninapartirà con il pettorale n.24 e nelle prove ha dominato. Poi occhio alla ritrovata slovena Ilkacon il 28. 20.50 Wright decima a 1?48. 20.50 Si sta difendendo bene l’americana Isabella Wright, solo 0.62 di ritardo al quarto rilevamento. 20.48 Si difende sul tratto tecnico Bassino, poi nel finale accusa oltre un secondo ed è 12ma a 2?04. Comunque non male, lei punterà tutto sul superG ...