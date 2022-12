Licenzia 2 700 lavoratori con un sms e scompare nel nulla Il giallo del volo a Parigi | cosa sta succedendo

La Voce di New York

Aveva licenziato in tronco 2.dipendenti della United Furniture Industries , azienda di sua proprietà, avvisandoli con un sms , ricevuto la notte prima di andare a lavoro. Una settimana dopo David Belford , un ricco uomo d'...Twitter è una delle aziende che ha avviato licenziamenti : sarebbero circa 3.dipendenti a cui è ... 16 novembre 2022 [5] Massimo Basile, Big Tech: la vecchia industria a caccia di ... Licenzia 2.700 dipendenti e scompare nel nulla: mistero in Ohio Aveva licenziato in tronco ...Una grossa azienda produttrice di mobili nel Mississippi ha improvvisamente lasciato a casa migliaia di lavoratori poco prima del giorno del Ringraziamento. Il caso fa discutere ...