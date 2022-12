Juventus | ecco l’intrigo De Sciglio | qualcosa non torna | facciamo chiarezza

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Mattia Desembra ormai che abbia il destino segnato, con il terzino ex Milan che vede una clamorosa prospettiva di carriera. Quando laha acquistato Mattia Denell’estate del 2017 erano in molti a non essere convinti della buona operazione da parte della società bianconera, ma nel complesso non ha sfigurato, anche se ora dovrebbe lasciare il posto a un altro grande giocatore. La nuova dirigenza infatti non sembra voler puntare minimamente sul giocatore ex Milan, soprattutto perché ha dimostrato ampiamente di poter essere un ottimo soldatino, ma non certo un possibile titolare per la Vecchia Signora.allora come il Mondiale stia veramente regalando una serie incredibile di spunti per tutta la dirigenza che verrà, ricordiamo infatti come il CDA dellasi sia ...