Juve | tutti contro Paratici | le intercettazioni di Cherubini | Allegri e Storari

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ancora nuovi dettagli dall’inchiesta Prisma che ha travolto lantus, le ultimehanno messo in dubbio l’operato di Fabiol’ex ds si sono scagliati Stefano, Massimilianoe l’ex portiere Marco. Come riporta ‘La Stampa‘si è sfogato con il manager Stefano Bertola: “in due anni hai (si riferisce a, ndr) buttato tutto alle ortiche: 700 milioni messi dagli azionisti. Hai messo tutto a rischio. Perché un giorno hai deciso mandare via due persone che probabilmente era giusto mantenere”. Poi un altro dirigente: “siamo stati arroganti sul mercato. E con Cristiano Ronaldo si è innescato il nostro circolo vizioso, perché i soldi di Pogba (la cessione al Manchester ...

Tuttosport

Ma, come peri cittadini, le accuse contestate agli ex dirigenti del club torinese dovranno ... di comune accordo con John Elkann, entrambi convinti che 'laè più grande di ogni uomo, che la ...in B e scudetto revocato". Ipotesi clamorosa dell'avvocato 'La situazione della Juventus è ... 'Comei tifosi - ha aggiunto l'ex capitano - seguo questa vicenda con grande attenzione e ... Juve, perché si sono dimessi tutti Cosa è successo nel CdA di lunedì Il momento che sta attraversando la Juventus non è certamente dei migliori ... Il laziale classe 95, è a tutti gli effetti un top player motivo per il quale Claudio Lotito chiede cifre altissime.Sul caso Juventus ha deciso di dire la sua anche Gabriele Gravina, presidente della FIGC, esponendosi in prima persona sulla questione: le sue parole però non sono state gradite dai tifosi. Nuove ...