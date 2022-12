Ischia | corsa per battere la pioggia Oltre mille persone devono lasciare casa 

Leggi su agi

(Di venerdì 2 dicembre 2022) AGI - Sull'isola invasa dal fango si corre per anticipare i temporali e sono in corso gli ultimi preparativi del piano di evacuazione dalla zona rossa di Casamicciola Terme.un migliaio disi prepara ale proprie abitazioni. Il tutto mentre si continua a scavare tra le macerie alla ricerca dell'ultima dispersa: una la 31enne Maria Teresa Arcamone. La strage del maltempo ha fatto per ora 11 vittime. Il piano di evacuazione è operativo dalle 16 di questo pomeriggio. Ai residenti è stata distribuita una mappa dettagliata: indicate nel dettaglio le abitazioni da. Segnalati anche i punti di raccolta per prendere posto nei bus che condurranno agli hotel che hanno garantito ospitalita' e pasti caldi. Mala propria casa sarà comunque un atto volontario. Non ...