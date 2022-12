GF Vip Alberto De Pisis rientra nella casa e fa subito scoppiare una discussione per una battuta di troppo

... i telecronisti saranno Stefano Bizzotto , Luca De Capitani , Dario Di Gennaro eRimedio , ... lo spazio del commento ma anche l'intrattenimento, con alternanza di ospiti,e non, per ...Oriana "sgama" Antonino e lo fa "nero" al GFChiacchierando conDe Pisis , Antonino l'ha nuovamente sparata grossa: 'Delle volte io ho detto ad Oriana non mi piace neanche il fatto che ...Al Grande Fratello Vip, Spinalbese chiacchierando con Attilio Romita, Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis confida di aver riscontato in Oriana Marzoli tanta superficialità. La venezuelano lo ha ...Patrizia, in Cortiletto, coglie l'occasione per confrontarsi con Alberto, facendo una confessione su Wilma e la sua gelosia per Daniele. La VIP spiega che l'amica si sarebbe infastidita perché Nikita ...