Formula 1 - Il Gran Premio di Cina è stato cancellato

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La1 ha ufficializzato oggi quanto vi avevamo anticipato già la scorsa settimana: il GP di2023 non si correrà a causa delle restrizioni imposte dal governo locale in merito alla linea "Covid Zero". Difficoltà insormontabili. Le stringenti politiche sulla gestione della pandemia hanno portato Pechino a proteste e polemiche di cui si è ampiamente parlato nella cronaca internazionale. Le durissime restrizioni e le norme sull'isolamento non sono compatibili né con i tempi della logistica, né di quelli del personale della1 e così non c'è stata altra soluzione di cancellare l'evento dal Mondiale. In una breve nota inviata alla stampa, si legge: "F.1 può confermare che, a seguito del dialogo con il promotore e le autorità competenti, ildi2023 non si ...