Emma Marrone | tutte le volte che ha recitato in un film | da Benvenuti al Nord a Gli Anni più Belli

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel corso degliha saputo riscuotere un grande successo nel mondo della musica grazie a diversi brani entrati nell’immaginario collettivo. Tuttavia, l’artista fiorentina si è fatta notare anche in un altro ambito, ossia quello cinematografico. Scopriamo insieme quali sono stati i ruoli di un’artista a tutto tondo nel settore dello spettacolo. Gli inizi della carriera come attrice La fama diè cresciuta a livello nazionale a partire dal 2010, quando ha vinto la nona edizione del talent di Canale 5 Amici. Nel corso degli, ha preso parte al Festival di Sanremo a più riprese, vincendo la kermesse canora ligure nel 2012 con Non è l’inferno. Ad ogni modo, la prima apparizione sul grande schermo risale al 2012, quando si è resa protagonista di un ...