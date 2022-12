Così le flatulenze possono avere un ruolo centrale per la nostra salute | “L’odore dei peti può avere inaspettati effetti benefici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Saranno pure “politicamente scorrette” o anche semplicemente disgustose, ma le scorregge potrebberounper la. Sia direttamente, quasi come fossero un toccasana. Sia indirettamente, diventando “spia” di problemi diben più complessi. Va in questa direzione, ad esempio, il lavoro di David Ancalle, uno studente di ingegneria meccanica presso la Georgia Tech Research Institute. Lo scienziato sta addestrando un sistema di intelligenza artificiale a riconoscere e ad analizzare il rumore delle scorregge, oltre che quello dell’urina e delle feci quando vengono rilasciate in bagno. Insieme a un ingegnere aerospaziale, Maia Gatlin, Ancalle ha sviluppato un dispositivo meccanico, ribattezzato SHART, che si spera un giorno possa ...