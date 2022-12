Come il linguaggio dei media e non solo può disincentivare la mobilità sostenibile

(Di venerdì 2 dicembre 2022)si costruisce una città a misura di bicicletta? Servono ovviamente infrastrutture adeguate e disincentivi all’uso dell’auto sulle brevi distanze, ma anche un nuovo modo di concepire e comunicare la. Non è un punto trascurabile: le parole che usiamo influenzano la nostra percezione e determinano la realtà. Lo spiega anche Maria Cristina Caimotto, docente all’Università degli studi di Torino, linguista e autrice di “Discourses of Cycling, Road Users and Sustainability: An Ecolinguistic Investigation”. Esiste un, frequente neie nel discorso pubblico, che più o meno volontariamente può fomentare l’ostilità verso chi usa la bici e deresponsabilizzare chi usa l’automobile, con il risultato di contribuire ala diffusione della ...

