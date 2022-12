(Di venerdì 2 dicembre 2022). Ilha sempre negato quell’accusa infamante: in aula si è difeso sostenendo che i suoi erano semplici “gesti d’affetto”, che sarebbe stata laa male interpretarli. La piccola, all’epoca dei fatti appena 15enne, ha però descritto una realtà ben diversa. Alla psicologascuola ha raccontato dei presunti abusi, di quelle “attenzioni particolari” che ille avrebbe rivolto nel giardino di casa. Evidentemente, non riusciva più a tenere dentro di sé il peso di quel drammatico vissuto. Difficile, difficilissimo da confessare in famiglia. E forse, proprio per questo, emerso tra i banchi di scuola, dove nell’ultimo periodo chi la seguiva si era accorto che qualcosa non andava. A partire dal rendimento scolastico, sensibilmente peggiorato. Era il 2018 e da allora sono passati ...

BergamoNews.it

Nel 1993, Fiorenzo e la moglie Marina trasformarono la trattoria del"Tone" in un elegante ed accogliente ambiente. Nessuno per continuare la tradizione Al Corriereil proprietario ha ...Infatti, ildi Bergoglio era della provincia di Torino. Poi si trasferì, come tanti immigrati ... Poi mi chiede dei miei due figli, che vivono uno nel torinese e l'altro in provincia di, e ... Bergamo, nonno 90enne abusa della nipotina di 15 anni: condannato Sarcasmo. Al Teatro Civico di Dalmine sabato 3 dicembre alle 21 arriva con il suo «Diario di un impermeabile». In realtà - dice l’attore - «è il diario non di uno ma di due impermeabili, ai quali mio ...Interrompe l’attività il locale di Curno: dopo 52 anni i proprietari non sono riusciti a trovare nessuno che subentri ...