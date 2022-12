(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nuovi orari di apertura per glibiancazzurri nel prossimo mese di. Lodi Via Mazzini da giovedì 1 a sabato 24saràdalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30. LoPoint del Centro Commerciale Le Mura, invece, resterà chiuso domenica 4 e lunedì 5mentre nelle altre giornate del mese disaràdalle 10:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 19:00 ad eccezione del lunedì, giorno di chiusurale. Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Domenica 4allo Stadio Druso di viale Trieste a Bolzano, con calcio d'inizio alle ore 15. Benevento, Cagliari e Ascoli e in trasferta sul campo dellae a Bari. L'FC S dtirol ...02 - 12 - 2022 / Giorno per giorno In occasione della partita- MODENA che si terrà domenica 42022 alle ore 12.30 , verranno adottati I provvedimenti di viabilità idonei a garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifosi sia ospiti che locali ... A dicembre lo SPAL Store aperto tutti i giorni della settimana In occasione della partita SPAL - MODENA che si terrà domenica 4 dicembre 2022 alle ore 12.30, verranno adottati I provvedimenti di viabilità idonei a garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifos ...Domenica alle 15, al Rigamonti, presente e passato delle rondinelle in panchina nella sfida al vertice. Lo spagnolo, dopo 31 gare di campionato con il Brescia, ha tre punti in più dell’ex attaccante e ...