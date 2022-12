“A cosa serve l' Alta velocità se” Salvini definitivo | cosa dice del Ponte sullo Stretto

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La realizzazione delporterà con sé un forte "vantaggio ambientale. Secondo alcuni studi sarebbe l'opera green più importante al mondo". A sostenerlo il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo, nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, durante la seduta delle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera. Il leader della Lega ha ribadito come ildi Messina sia un'opera "non più rinviabile e strategica per l'Italia e l'Europa". "Senza ill'fino a Reggio Calabria e in Sicilia?”, è il ragionamento del vice premier: trattandosi di un sistema, "un ...