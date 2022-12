(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - E' prevista "al 31 dicembredidelle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governativa dell'Ucraina". Così nel dl appena approvato dal Cdm che dà il via libera al proseguo didi mezzi militari a Kiev.

La Svolta

Una proroga "fino al 31 dicembre 2023" e "previo atto di indirizzo delle Camere" dell'autorizzazione a cedere "mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari" all': questo prevede ladel ...... l'Algeria è stato l'unico stato arabo che si è astenuto dalladi risoluzione USA. ... 'La reazione dell'Algeria all'invasione russa dell'è stata tiepida', ha dichiarato a Responsible ... Ultimo'ora: **Ucraina: bozza dl, invio armi fino a fine 2023, previo atto indirizzo Camere** Nella conferenza stampa annuale del ministro degli Esteri russo, un'invettiva contro lo "sconsiderato allargamento" dell'Alleanza Atlantica che ha "svalutato i principi dell'Osce". Attacco al Papa: "D ...“Un nuovo invio di mezzi e materiali militari all’Ucraina non può essere una routine ” e “una decisione simile non può essere assunta senza che sia stato approfondito il quadro nazionale e internazion ...