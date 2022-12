Sciopero nazionale 2 dicembre 2022 | treni e bus a rischio | gli orari di Trenitalia

Le organizzazioni del sindacalismo di base italiane hanno proclamato logenerale intercategorialeper i settori pubblici e privati (a cui hanno aderito anche sanità e scuola ) per: ...COREA DEL SUD Loin corso degli autotrasportatori sudcoreani sta costando già 1,2 miliardi ... La tornata elettorale, divisa in due turni, è vista come un testper il primo ministro. ...Le altre notizie del giorno: nuovi lockdown a Shanghai. Corea del Sud: sciopero camionisti sta costando 1,2 miliardi di dollari. Partono le elezioni nel Gujarat: test per Modi. Gli Usa contrari a oper ...La legge di Bilancio inizia il suo iter parlamentare. dubbi della Commissione su lotta all’evasione fiscale e coperture. Sindacati e opposizioni in piazza ...