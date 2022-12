Roma | violenza sessuale in ospedale | arrestato infermiere

Leggi su italiasera

(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un “quadro indiziario grave e consistente”. E’ quanto scrive il gip Marisa Mosetti nell’ordinanza di custodia cautelare con cui ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di un 55enne,del Policlinico Umberto I di, accusato diaggravata e lesioni personali aggravate ai danni di una tirocinante all’interno dell’lo scorso ottobre. Alla misura disposta dal gip si è arrivati dopo le indagini della polizia e dei magistrati del pool anticoordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Secondo quanto ricostruito l’uomo, “figura professionale di riferimento per il tirocinio” della vittima “con l’inganno, in particolare facendole credere di dover somministrare la terapia a un paziente in una stanza isolata” l’ha ...