Monza | spaccia hashish con logo cartone animato | arrestato

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - Un 26enne originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici, è statodai carabinieri di Nova Milanese (e Brianza), per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. Il giovane è stato sorpreso al 'Parco Vertua' mentre, alla vista dei militari, tentato di disfarsi di una tracolla contenente tre panetti diper un peso di circa 300 grammi, oltre a una dose di cocaina trovata nella tasca dei pantaloni. Il contatto con i clienti, per vendere la droga 'dedicata' a un noto, avveniva tramite web. Processato ieri, 30 novembre, in tribunale a, il giudice ha convalidato l'arresto con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

