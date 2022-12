Maurizio Costanzo e Maria De Filippi | lui rivela come l’ha conquistata veramente

Stakanovista doc. Instancabile lavoratore. Padre, per antonomasia, del talk show. Talent scout. Insomma, stiamo parlando di- uno dei volti della tv più amati di sempre - che a Nuovo Tv racconta il suo matrimonio d'oro con Maria De Filippi . Un amore nato nel 1995 e che va avanti a gonfie vele. "La porta ...ha svelato alcuni retroscena sull'inizio della sua storia d'amore con sua moglie, la conduttrice Maria De Filippi.: l'inizio dell'amore per Maria De Filippi ...Maurizio Costanzo ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sull'inizio della sua storia d'amore con Maria De Filippi.Candeline e adorati baffi. Rosanna Lambertucci, in tailleur nero su top di lurex, festeggia il compleanno e l'uscita del nuovo libro Graffi che fanno bene al cuore, dedicato ai suoi amici ...