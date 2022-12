Manovra | Letta | è senza visione | come un altro decreto aiuti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) "Da questi incontri usciamo confermati nel nostro giudizio negativo sullaeconomica del governo, una, è, più che una legge di bilancio per il 2023, sostanzialmente un ...

... ovvero i due principali candidati Dem per il dopo Enrico. 'Se continuano a operare in questo ... Il dialogo sulla, gli incontri, le battute sono mezzucci tattici che servono per ...Lo ha detto il segretario del Pd Enriconel corso di un punto stampa al Nazareno dopo gli incontri con le parti sociali sulla. 1 dicembre 2022Roma, 1 dic. (askanews) - 'Da questi incontri usciamo confermati nel nostro giudizio negativo sulla manovra economica del governo, una manovra ...Nel pomeriggio invece il confronto con gli esponenti del Forum Terzo Settore, mentre domani sarà la volta di Confindustria e sindacati A margine della prima giornata del confronto tra dem e associazio ...