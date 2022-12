LIVE Costa Rica-Germania 2-3 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Havertz porta in vantaggio la Germania

(Di giovedì 1 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SPAGNA-GIAPPONE DALLE 20.00 84? Gooooooooooooooool!!! Kaifa doppietta sbucando alle spalle della difesana sul cross di Gnabry.2-3 83? Ancora una conclusione per Musiala, che salta nuovamente il proprio marcatore e conclude verso la, colpendo però male il pallone. 82? Matarrita se ne va in velocità sulla fascia sinistra e mette in mezzo un cross basso, che diventa una facile preda per Rudiger. Non smette di credere nella qualificazione il, che vede l’impresa ad un passo. 81? Proviamo a fare un ...

La nazionale di Luis Enrique e quella di Moriyasu sono ai primi due posti del girone, ma non possono permettersi troppi calcoli in virtù delle speranze di qualificazione che hanno ancoraRica e ...All'Al Bayt Stadium il match valido per la terza giornata dei Mondiali traRica e Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Al Bayt Stadium va in scena il match per la terza giornata dei Mondiale in Qatar traRica e ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI COSTA RICA-GERMANIA DALLE 20.00 PAGELLE SPAGNA-GIAPPONE 37' Spagna che riprende il suo naturale possesso palla. 35' Tiro di Kamada murato da ...Dopo la sorprendente fuoriuscita del Belgio, anche la Germania rischia di lasciare prima del previsto il Mondiale. I tedeschi saranno costretti a vincere contro la Costa Rica e a sperare in ...