La prima regola | la recensione | la scuola della violenza 2 0

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lade La, opera seconda di Massimiliano D'Epiro che affronta la crisi dei migranti e l'esplosione dei neofascismi da un punto di vista originale, al cinema dal 1° dicembre. Le seconde possibilità esistono perfino nel ghetto allucinato creato da Massimiliano D'Epiro ne La, opera seconda di un regista che in realtà bazzica da tempo il grande schermo e ha all'attivo la regia una nutrita serie di corti. Come rivela la nostrade La, la pellicola in arrivo il 1° dicembre distribuita da Notorius Pictures si inserisce in un filone visitato spesso dalle cinematografie internazionali a partire proprio dal capostipite Ladel 1967, ...