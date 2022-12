Juventus | il Corriere della Sera | “L’inchiesta si può allargare anche a Genoa e Atalanta”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Erano tutti contenti quando Paratici veniva e portava plusvalenze”. Si legge in uno degli stralci delle intercettazioni tra i dirigenti bianconeri, come riporta il. Un modus operandi che non coinvolge solamente la, tanto che i pm torinesi stanno valutando se e quali atti trasmettere ai colleghi di altre città, fa sapere il quotidiano. In ballo ci sono alcune società che, negli anni presi in esame, hanno fatto affari con la Juve, a partire da. “Altre Procure potrebbero poi avviare a loro volta accertamenti: l’impressione è che si stia soppesando l’esistenza di reati, ma che quasi certamente siano configurabili violazioni del codice di giustizia sportiva”, scrive il. SportFace.

Fabio Cannavaro, Campione del Mondo ed, ha parlato aldello Sport dei Mondiali in Qatar Fabio Cannavaro, Campione del Mondo ed ex, ha parlato aldello Sport dei Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni: ...Una valanga di intercettazioni in casa. Negli scorsi giorni sono arrivate le dimissioni del cda del club bianconero e l'addio di ...Figc Un altro passaggio chiave riferito daldella ...Fabio Cannavaro, Campione del Mondo ed ex Juventus, ha parlato al Corriere dello Sport dei Mondiali in Qatar. Le sue dichiarazioni: ...Missione compiuta: con una netta vittoria ai danni della Polonia, l’ Argentina di Leo Messi si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa ...