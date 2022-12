Il sondaggio segreto in mano al Cremlino | «Oltre la metà dei russi vuole la pace con l’Ucraina»

Leggi su open.online

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Adnove mesi dall’inizio dell'”operazione speciale” in Ucraina, laa appare sempre più stanca della guerra. Non solo i suoi soldati al fronte, costretti a ripiegare di fronte alle avanzate ucraine, ritirandosi da nodi strategici e simboli come l’oblast di Cherson. Anche sul fronte interno, dentro l’opinione pubblica, cresce il disagio, quando non l’aperto dissenso rispetto alla continuazione dei combattimenti. Secondo la testata indipendente Meduza, un“ad uso interno” commissionato dalavrebbe restituito un panorama d’opinione sorprendente, in un Paese schiacciato dalla propaganda: il 55% dei cittadinisi direbbe favorevole all’apertura di colloqui dicon, mentre solo uno su quattro si esprimerebbe esplicitamente a ...